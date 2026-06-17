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پاپه تیاو، سرمربی تیم ملی فوتبال سنگال در نشست خبری پس از شکست تیمش مقابل فرانسه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پاپه تیاو، سرمربی تیم ملی سنگال، پس از شکست ۳-۱ مقابل فرانسه در نخستین دیدار این تیم در گروه نهم جام جهانی ۲۰۲۶، دلیل اصلی ناکامی شاگردانش را از دست رفتن فرصتهای گلزنی دانست.
تیاو در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «با وجود شکست، نکات مثبت زیادی از این بازی به دست آوردیم. اما در چنین مسابقاتی، هر فرصتی که از دست بدهید میتواند به ضررتان تمام شود.»
او ادامه داد: «وقتی مقابل تیمهای بزرگ و باکیفیتی مثل فرانسه بازی میکنید، کوچکترین اشتباهات فردی هم مجازات میشود. بازیکنان فرانسه برای گل زدن به فرصتهای زیادی نیاز ندارند، اما ما در نیمه اول میتوانستیم حتی با دو گل جلو بیفتیم و از موقعیتهایمان استفاده نکردیم و مجازات شدیم.»
سرمربی سنگال با اشاره به ادامه رقابتهای مرحله گروهی افزود: «هنوز دو بازی دیگر پیش رو داریم و باید به تلاشمان ادامه دهیم. هدف ما این است که در دو مسابقه باقیمانده شش امتیاز بگیریم و شانس صعودمان را حفظ کنیم.»
سنگال در دومین دیدار خود در مرحله گروهی روز ۲۳ ژوئن به مصاف نروژ خواهد رفت و سه روز بعد نیز با عراق روبهرو میشود تا پرونده حضورش در این مرحله را ببندد.