مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس به اقدامات خصمانه آمریکا در قبال تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی اعتراض کرد.

اعتراض مهاجم سابق انگلیس به رفتار آمریکا در قبال تیم ملی ایران

اعتراض مهاجم سابق انگلیس به رفتار آمریکا در قبال تیم ملی ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گابریل آگبونلاهور مهاجم سابق تیم فوتبال استون ویلا که سابقه بازی برای تیم ملی انگلیس را نیز در کارنامه دارد، در مورد رفتار مقامات آمریکایی در قبال تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: با ایران مثل بقیه تیم‌های جام جهانی رفتار کنید. اجازه بدهید تیم ایران در آمریکا تمرین کند؛ نه اینکه بگویید از کشور خارج شوید. این چه رفتاری است؟

وی با اشاره به تأثیر اقدامات آمریکا بر عملکرد فنی ملی‌پوشان ایران تصریح کرد: من خودم را درگیر سیاست و مواردی که میان ایران و آمریکا جریان دارد، نمی‌کنم. با این حال این مسئله چرا بر وضعیت بازیکنانی که فقط می‌خواهند فوتبال بازی کنند، تأثیرگذار است؟ بازیکنان بعد از مسابقه می‌خواهند در کشور میزبان بمانند و باید زمانی برای ریکاوری داشته باشند.

مهاجم سابق استون ویلا در ادامه صحبت‌های خود گفت: بازیکنانی که در ترکیب اصلی حضور ندارند، بعد از مسابقه می‌خواهند تمرین کنند. شرایط فعلی بر شانس ایران در جام جهانی تأثیرگذار است.

آگبونلاهور با انتقاد از تأثیر سیاست در امور ورزشی خاطرنشان کرد: همیشه می‌گوییم که سیاست نباید در فوتبال دخالت کند. من از جنبه یک بازیکن فوتبال بابت این وضعیت ناامید هستم. جام جهانی برای هر بازیکن، قله فوتبال محسوب می‌شود و بازیکنان ایرانی فقط می‌خواهند فوتبال بازی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی ایران پس از دیدار با نیوزیلند در دور نخست جام جهانی ۲۰۲۶ که به تساوی ۲ - ۲ انجامید، برای پیگیری تمرینات خود به تیخوانای مکزیک بازگشتند و پیش از دو مسابقه بعدی خود مقابل بلژیک و مصر عازم آمریکا خواهند شد.