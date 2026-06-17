

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ مردان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان که با شرکت ۲۰۳ ورزشکار از سه شنبه ۲۶ خرداد در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی، علیرضا صیفوری، هاشم صیامی، پریسا بهزادی، تیمور غیاثی، سلمان حسام، هادی سپهرزاد، حسین توکلی قهرمان وزنه برداری المپیک و سیاوش سپهوند رییس هیأت دو ومیدانی استان لرستان نیز در این مسابقات حضور داشتند.

نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

۱۱۰ متر بامانع:

۱- یاسین گلمحمدی – همدان – ۱۴.۲۴ ثانیه

۲- امیر محمد سلیمانی – تهران – ۱۴.۴۲ ثانیه

۳- امیر مهدی رضوانی – خراسان رضوی – ۱۴.۷۰ ثانیه

۴۰۰ متر بامانع:

۱- محمد عبدشهری – اصفهان – ۵۳.۳۱ ثانیه

۲- حسین ارضی رومی – زنجان – ۵۳.۸۳ ثانیه

۳- امیرحسین بهداروند – خوزستان – ۵۳.۹۱ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- فراز فروتن نیا – مرکزی – ۱۰.۹۶ ثانیه

۲- امیررضا معین پور – مرکزی – لرستان – ۱۱.۰۱ ثانیه

۳- محمدجواد امینه برازجانی – بوشهر – ۱۱.۰۲ ثانیه

۲۰۰ متر:

۱- بنیامین یوسفی – فارس – ۲۰.۹۷ ثانیه

۲- سینا نجفی – تهران – ۲۱.۱۱ ثانیه

۳- آرش سیاری – اصفهان – ۲۱.۵۶ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- میلاد ناصح جهانی – آذربایجان شرقی – ۴۷.۲۴،

۲- علیرضا جمشاهی – ایلام – ۴۷.۶۱ ثانیه

۳- دانیال بهادری – تهران – ۴۷.۹۷ ثانیه

۳۰۰۰ متر بامانع:

۱- سمیر اقبالی – تهران – ۹:۰۰.۵۰ دقیقه

۲- خلیل ناصری – ایلام – ۹:۱۹.۶۸ دقیقه

۳- یوسف آذریان – کهگیلویه و بویر احمد – ۹:۴۱.۸۸ دقیقه

۵۰۰۰ متر:

۱- محمد حسین طیبی – تهران – ۱۴:۴۷۶۶ دقیقه

۲- امیرحسین کیوانلو – تهران – ۱۴:۵۰.۰۹ دقیقه

۳- میلاد رحیمی – ایلام – ۱۵:۳۲.۶۵ دقیقه

۸۰۰ متر:

۱- علی امیریان – سیستان وبلوچستان – ۱:۴۹.۱۳ دقیقه

۲- سبحان احمدی – کرمانشاه – ۱:۴۹.۹۶ دقیقه

۳- محمد صالح کمره – لرستان – ۱:۵۳.۳۹ دقیقه

۱۵۰۰ متر:

۱- حسین نوری – اصفهان – ۳:۴۶.۹۵ دقیقه

۲- مانی مختاری – کهگیلویه و بویر احمد – ۳:۵۲.۹۹ دقیقه

۳- امیرفرزام صفری – کرمانشاه – ۳:۵۶.۸۱ دقیقه

پرش سه گام:

۱- حمیدرضا کیا – گلستان – ۱۵.۴۴ متر

۲- علی سیدی – خراسان شمالی – ۱۵.۴۰ متر

۳- پوریا آریافر – بوشهر – ۱۵.۳۴ متر

پرش طول:

۱- محمدرضا بهروزی – مرکزی – ۷.۳۳ متر

۲- ایلیا تکیه قمی – کرمان – ۷.۲۰ متر

۳- محمد قلاش – بوشهر – ۷.۱۰ متر

پرش ارتفاع:

۱- امیررضا قنبرزاده – مازندران – ۲.۰۰ متر

۲- رضا صادقی – خراسان رضوی – ۱.۹۵ متر

۳- نوا نصرت پور – کردستان، محمدطا‌ها سوری – کرمانشاه، علیرضا افتخاری – البرز – ۱.۹۵ متر

پرتاب دیسک:

۱- صادق صمیمی – چهارمحال و بختیاری – ۵۷.۷۹ متر

۲- حسین روزگار – فارس – ۵۲.۶۵ متر

۳- بهنام شیری – اردبیل – ۵۲.۱۱ متر

پرتاب وزنه:

۱- محمدرضا طیبی – مازندران – ۱۹.۹۶ متر

۲- مهدی صابری – اصفهان – ۱۸.۳۸ متر

۳- مرتضی ناظمی – کرمانشاه – ۱۷.۹۶ متر

پرتاب نیزه:

۱- وحید کلته – گلستان – ۶۷.۳۴ متر

۲- یونس یوسف وند – البرز – ۶۶.۴۲ متر

۳- مصطفی نیکخواه – کهگیلویه و بویر احمد – ۶۳.۳۴ متر

پرتاب چکش:

۱- مهدی محمدی – گلستان – ۶۴.۹۹ متر

۲- سهیل آگاهی – گلستان – ۶۴.۵۶ متر

۳- مهدی هفت چشمه – آذربایجان غربی – ۶۳.۷۹ متر