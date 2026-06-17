لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی با گلزنی مقابل الجزایر بهترین گلزن ادوار جام جهانی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیونل مسی آرژانتینی بامداد چهارشنبه در اولین دیدار گروهی آرژانتین مقابل الجزایر قرار گرفت و ۳ گل زد.

وی که پیش‌ازاین ۱۳ گل در جام جهانی زده بود، با هت‌تریک مقابل الجزایر، تعداد گل‌ها خود در جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه آلمانی به‌عنوان گلزن‌ترین بازیکن تاریخ این جام قرار گیرد.

فهرست برترین گلزنان تاریخ جام‌های جهانی:

۱ - میروسلاو کلوزه (آلمان) ۱۶ گل

۱- لیونل مسی (آرژانتین) ۱۶ گل

۳- رونالدو نازاریو (برزیل) ۱۵ گل

۴ - گرد مولر (آلمان) ۱۴ گل

۵ - کیلیان‌ام‌باپه (فرانسه) ۱۴ گل

۶ - ژوست فونتن (فرانسه) ۱۳ گل