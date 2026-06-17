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تیم ملی فوتبال آرژانتین در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با گلهای لیونل مسی، مقابل الجزایر به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و الجزایر از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز چهارشنبه در چارچوب رقابتهای گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه کانزاسسیتی برگزار شد که این مسابقه با برتری ۳ بر صفر آرژانتین به پایان رسید.
لیونل مسی (۱۷،۶۰ و ۷۶) گلهای آرژانتین را به ثمر رساند تا تبدیل به گلزنترین بازیکن ادوار تاریخ جام جهانی شود.
داور: سیمون مارسینیاک
کمکها: توماژ لیتسکویچژ و آدام کوپسیک
داور چهارم: کمپل کریک (استرالیا)
داور VAR: توماژ کوایتکوفسکی
کارت زرد: -
کارت قرمز: -
گل: لیونل مسی (۱۷، ۶۰ و ۷۶)
ترکیب آرژانتین: امیلیانو مارتینز، گونزالو مونتیل (۴۶_ نائوهل مولینا)، کریستین رومرو (۸۰_ نیکولاس اوتامندی)، لیساندرو مارتینز، فاکوندو مدینا، رودریگو دی پائول، الکسیس مک آلیستر، انزو فرناندز، تیاگو آلمادا (۵۵_ نیکولاس گونزالز)، لائوتارو مارتینز (۵۵_ خولین آلوارز) و لیونل مسی (۸۰_ نیکو پاز)
سرمربی: لیونل اسکالونی
ترکیب الجزایر: لوکا زیدان، رفیق بلغالی، آیسا ماندی، رامی بن سباینی، رایان آیت نوری، هشام بوداوی (۶۴_ حسام عوار)، نبیل بن طالب (۸۲_ رامیز زروکی)، انیس حاج موسی (۶۴_ ریاض محرز)، ابراهیم مازا (۸۲_ عادل بولبینا)، فارس شایبی و امین قویری (۶۴_ محمد عمورا)
مدافع عنوان قهرمانی بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه ۵ توسط مسی به گل رسید، اما آفساید بود. ۳ دقیقه بعد این اتفاق برای الجزایر تکرار شد و این تیم به گل رسید که باز هم داور آفساید اعلام کرد.
در دقیقه ۱۷، دیپائول با یک پاس طولی مسی را پشت محوطه جریمه الجزایر صاحب توپ کرد و کاپیتان آلبی سلسته با یک شوت محکم دروازه زیدان را باز کرد.
شاگردان اسکالونی نیمه دوم را هم با توپ پر آغاز کردند و پس از چند صحنه و موقعیت گلی که خلق کردند بار دیگر توسط مسی به گل رسیدند. در دقیقه ۶۰ مکآلیستر از پشت جریمه اقدام به شوتزنی کرد که دفع ناقص لوکا زیدان توپ برگشتی را مسی با یک بغلپای ساده به توپ دروازه الجزایر چسباند.
این پایان کار این بازی نبود. فوق ستاره آرژانتینی در دقیقه ۷۶، شانزدهمین گل خود در تاریخ جامهای جهانی را به ثمر رساند تا ضمن هتتریک در اولین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ رکورد دیگری را ثبت کند. لیونل مسی با این سه گل مشترک با میروسلاو کلوزه در جایگاه نخست گلزنان تاریخ جام جهانی با ۱۶ گل قرار گرفت.