به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علی خان بیکی متولد ۲۳ مهر ماه سال ۱۳۷۹ در دیباج بود که در تجاوز آشکار آمریکا به ناوشکن دنا به شهادت رسید و پیکر وی پیدا نشد.

شهید خانبیکی قرار بود پس از بازگشت از این ماموریت زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کند.

ناو دنا قبل از جنگ رمضان در قالب یک مأموریت آموزشی در رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ به دعوت کشور هندوستان حضور یافت و دو هزار مایل دورتر از آب‌های سرزمینی ایران، هدف حمله ناجوانمردانه و تروریستی ایالات متحده قرار گرفت.

نیروی دریایی آمریکا، در این تهاجم غیر انسانی، در صدها مایل دورتر از منطقه جنگ، بدون اخطار قبلی، قواعد عرفی و حقوق بشردوستانه و مقررات دریانوردی بین‌المللی را زیر پا گذاشت و با گشودن آتش به‌سوی ناو دنا، ۱۰۴ نفر از کارکنان این ناو را که برای تأمین امنیت و تقویت دیپلماسی دریایی در رزمایش مرکب صلح حضور یافته بودند، به شهادت رساند.