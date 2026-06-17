طرح فیبر نوری خط ۲۳۰ کیلوولت شاهرود به ۶۳ کیلوولت بسطام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حبیب قراگوزلو مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان گفت: این طرح با هدف افزایش سرعت و ظرفیت انتقال دیتا با حفظ امنیت سایبری شبکه توزیع برق با ۱۶ میلیارد تومان هزینه احداث شده است.

محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود گفت: نیاز شهرستان شاهرود ۱۵۰ مگاوات برق است که هم اکنون میزان مصرف ۱۱۵ مگاوات است.

به گفته آصفری، تاکنون ۷۰ مگاوات برق نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان شاهرود وارد مدار شده است و تا شهریورماه این میزان به ۱۸۰ مگاوات خواهد رسید.