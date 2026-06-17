گردشگری در روستای قلعه بالای شاهرود

روستای قلعه بالای شاهرود، به واسطه همجواری با پارک ملی توران و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان سمنان تبدیل شده است.