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روستای قلعه بالای شاهرود، به واسطه همجواری با پارک ملی توران و برخورداری از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی، به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری استان سمنان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، روستای قلعه نو خرقان در بخش بسطام و ۲۵ کیلومتری شمال شهر شاهرود قرار دارد .
پرونده روستای قلعهبالای شاهرود به عنوان یکی از هشت روستای کشور برای ثبت جهانی در WTO (سازمان جهانی گردشگری) قرار دارد
این روستا در منطقهای کوهپایهای قرار دارد و در ساخت خانههای آن از معماری پلکانی استفاده شده است.