به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاردبیل و به نقل از مرکز رسانه دادستانی استان اردبیل، حسین‌سالاری معاون دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل اظهار کرد: متعاقب انتشار ویدئویی در فضای مجازی از قدرت‌نمایی چندین نفر به دلیل اختلاف شخصی، با صدور دستور قضایی ۵ نفر مرتبط در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و بازداشت شدند.

معاون دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل گفت: از نامبردگان دوقبضه سلاح سرد کشف و ضبط شده، پرونده مربوطه در یکی از شعب بازپرسی دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت.