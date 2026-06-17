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معاون دادستان مرکز استان از دستگیری عوامل قدرتنمایی در یکی از خیابانهای اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاردبیل و به نقل از مرکز رسانه دادستانی استان اردبیل، حسینسالاری معاون دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل اظهار کرد: متعاقب انتشار ویدئویی در فضای مجازی از قدرتنمایی چندین نفر به دلیل اختلاف شخصی، با صدور دستور قضایی ۵ نفر مرتبط در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و بازداشت شدند.
معاون دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل گفت: از نامبردگان دوقبضه سلاح سرد کشف و ضبط شده، پرونده مربوطه در یکی از شعب بازپرسی دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت.