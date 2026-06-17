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مردم ولایتمدار شهرستان ری در صد و هشتمین شب قرار در میدان، با تجمعی گسترده در میدان اصلی شهر، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشته و بر تداوم ایستادگی و همبستگی ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجتماع بزرگ و پرشور مردم شهرستان ری در میدان شهرری برگزار شد. شرکتکنندگان در این مراسم که با عنوان «قرار در میدان» به صد و هشتمین شب خود رسیده است، با شعارهای انقلابی و حضور منسجم، پایبندی خود را به راه امام و شهدا به نمایش گذاشتند.
این تجمع که در فضایی آکنده از معنویت و حماسه برگزار شد، نشاندهنده پیوند عمیق مردم با جایگاه ولایت و پاسخ قاطع به تهدیدات دشمنان پس از وقایع اخیر است. حاضران در این اجتماع با تأکید بر حفظ وحدت حول محور رهبری جدید، اعلام کردند که مسیر مقاومت و صیانت از نظام اسلامی با قوت ادامه خواهد یافت.