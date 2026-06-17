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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان ورزشهای فناورانه و فعالیتهای بدنی، گفت: دانشجویان رشتههای مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر میتوانند فراتر از نقش مصرفکننده، وارد عرصه طراحی و تولید بازیهای فناورانه شوند و در این حوزه نقشآفرینی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عباس سروش در مراسم افتتاح مرکز ورزشهای الکترونیک این دانشگاه با اشاره به امکانات گستردهای که در حوزه ورزش و فناوری در اختیار نسل امروز قرار گرفته است، اظهار کرد: دانشجویان دوران فعلی از این جهت بسیار خوششانس هستند و باید قدردان امکانات متنوعی باشند که در حوزه ورزشهای هوازی، گروهی، بدنسازی و همچنین ورزشهای الکترونیکی و فناورانه در اختیار آنها قرار دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ایجاد چنین زیرساختهایی جزو پیشتازان محسوب میشود، افزود: باید به فراهم شدن این امکانات افتخار کنیم و از همه همکارانی که در سطوح مختلف برای ایجاد این مرکز تلاش کردهاند، قدردانی کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ظرفیت علمی این دانشگاه در حوزه فناوری، گفت: استادان و دانشجویان رشتههایی نظیر مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و مهندسی برق میتوانند فراتر از یک مصرفکننده یا بازیکن، به سمت طراحی و تولید محصولات و بستههای نرمافزاری و بازیهای فناورانه حرکت کنند.
سروش با اشاره به حمایت برخی نهادها از توسعه بازیهای رایانهای، خاطرنشان کرد: مراکزی در کشور وجود دارند که از تولید و توسعه این بازیها حمایت میکنند و لازم است از ظرفیت آنها برای تقویت این حوزه استفاده شود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه امکانات این مرکز تاکید کرد و گفت: با توجه به استقبال احتمالی دانشجویان، لازم است تجهیزات و امکانات بیشتری برای این مجموعه فراهم شود تا پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در عین حال بر ضرورت رعایت تعادل میان ورزشهای فناورانه و فعالیتهای فیزیکی تاکید کرد و افزود: دانشجویان باید میان ورزشهای الکترونیکی و ورزشهای بدنی و هوازی توازن برقرار کنند؛ چرا که استفاده بیش از حد از این فضا میتواند برای سلامت جسم و ذهن زیانآور باشد.
سروش با بیان اینکه ورزش بستری برای بروز استعدادها و پاسخگویی به روحیه رقابتطلبی جوانان است، تصریح کرد: ورزش، چه در قالب فعالیتهای فناورانه و چه در قالب ورزشهای فیزیکی، لازمه یک زندگی سالم و رقابتی است و هر اندازه برای آن زمان صرف کنیم، بازده فعالیتهای اصلی دانشگاه در حوزه آموزش، یادگیری و پژوهش نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات ورزشهای فناورانه دانشجویان کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریور سال گذشته، اظهار کرد: در مراسم افتتاحیه، اختتامیه و حتی برخی مسابقات حضور داشتم و فضای رقابتها برایم بسیار لذتبخش بود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استقبال از تصمیم سازمان امور دانشجویان برای تداوم این رقابتها، گفت: خوشحالیم که این مسابقات در سال ۱۴۰۶ نیز برگزار خواهد شد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر آمادگی دارد هرگونه همکاری لازم را با سازمان امور دانشجویان داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به پیشگامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزههای مختلف آموزشی و فرهنگی، تاکید کرد: پلیتکنیک تهران همواره نقش پیشتاز خود را حفظ کرده است.