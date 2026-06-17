به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سردار نادربیگی گفت: در زمینه کشف مواد مخدر صنعتی با افزایش ۳۲ درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه هستیم. با اجرای طرح‌های مختلف شاهد ۱۴ درصد رشد دستگیری باند‌ها با بیش از ۷هزار دستگیری هستیم.

نادربیگی در ادامه با اشاره به دستگیری ۱۰۴۱ نفر قاچاقچی و خرده فروش در سال جاری گفت: در این مدت بیش از ۵هزار نفر معتاد متجاهر نیز دستگیر شده‌اند. همچنین بیش از ۲۰۷۰ نفر در کمپ‌های ماده ۱۶ نگهداری می‌شوند اگرچه در این بخش کمبود ظرفیت وجود دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: امسال در راستای مبارزه با عرضه مواد مخدر، ۱۴۷ عطاری بازدید و ۸عطاری به دلیل ارایه قرض‌های غیرمجاز و متادون مهر و‌موم شده است.