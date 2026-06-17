به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون گفت: برخورد خودروی ۲۰۶ با تریلر در یکی از بلوار‌های شهر کازرون به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد.

هادی بازیار ادامه داد: آتش نشانان ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شده و اقدام به ایمن سازی خودرو ۲۰۶ و محل کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون تصریح کرد: به علت گرفتار بودن هر ۲ سرنشین سواری درون خودرو، آتش نشانان پس از برش خودرو با ست نجات هیدرولیک و رهاسازی سرنشینان، جسد ۲ نفر فوتی را جهت سیر مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی دادند.

بازیار اضافه کرد: علت حادثه سرعت زیاد، بی احتیاطی خودروی سواری و برخورد با تریلر پارک شده حاشیه خیابان گزارش شده است.