معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به گسترش فناوری در عرصه‌های مختلف زندگی و نفوذ آن در حوزه ورزش، گفت: ورزش‌های فناورانه را صرفاً یک سرگرمی نمی‌دانیم، بلکه آن را بستری برای رشد خلاقیت و فناوری و بهره‌گیری از آنها در توسعه ورزش تلقی می‌کنیم.



به گزارش خبرگزای صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید ابوالفضل میردهقان در مراسم افتتاح مرکز ورزش‌های الکترونیک این دانشگاه با بیان اینکه فناوری امروز در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور پررنگی دارد، اظهار کرد: بخش عمده فعالیت‌های روزمره انسان با فناوری گره خورده و به نظر می‌رسد هیچ عاملی نمی‌تواند مانع روند رشد و گسترش آن شود. عرصه ورزش نیز از این تحولات مستثنی نیست و فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف این حوزه حضور پررنگی یافته‌اند.

وی با اشاره به استفاده از تجهیزات استاندارد ورزشی، دستگاه‌های تمرینی، نرم‌افزار‌های تحلیل عملکرد ورزشکاران و تیم‌ها و همچنین شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای در ورزش، افزود: محصولات و فناوری‌های نوین نقش مهمی در ارتقای عملکرد ورزشکاران ایفا کرده‌اند و موجب پیشرفت قابل توجه و بهبود کیفیت تمرینات شده‌اند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در علوم ورزشی نیز فناوری، به‌ویژه در حوزه تجهیزات و پوشش‌های ورزشی، توانسته در انتقال سیگنال‌های فیزیولوژیکی و تحلیل حرکات جسمانی ورزشکاران در حین تمرین، ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کند.

میردهقان با تاکید بر رویکرد دانشگاه برای توسعه فناوری در کنار فعالیت‌های ورزشی، گفت: برگزاری نخستین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه، نشان داد که ورزش به تدریج از شکل سنتی خود فاصله گرفته و به سمت ورزش‌های نوین با نقش‌آفرینی پررنگ فناوری حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاهی پیشرو در حوزه فناوری و نوآوری می‌تواند در توسعه ورزش‌های فناورانه و الکترونیکی نقش‌آفرینی کند، تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در زمینه هوش مصنوعی، تحلیل داده و سایر فناوری‌های نوین می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فضای جدیدی برای رقابت در کنار ورزش‌های رایج باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: نگاه ما به ورزش‌های فناورانه صرفاً نگاه تفریحی نیست، بلکه هدف، توسعه این حوزه و حمایت از رویکرد‌های جدیدی است که به رشته‌های ورزشی وارد شده‌اند. در دانشگاهی مهندسی مانند امیرکبیر، رشته‌های مختلف می‌توانند در حل مسائل ورزشی و توسعه فناوری‌های مرتبط نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: ورزش‌های فناورانه بستری برای رشد خلاقیت و فناوری و بهره‌گیری از آنها در خدمت ورزش است تا بتوان به پویایی و رونق بیشتر این حوزه کمک کرد.

میردهقان با اشاره به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نخستین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه، اظهار کرد: افتتاح این مرکز در امتداد همان فعالیت‌ها صورت گرفته و دانشجویان می‌توانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند. امیدواریم فعالیت‌های این حوزه در آینده با انسجام و برنامه‌ریزی بیشتری دنبال شود.

وی همچنین از تقدیر ورزشکاران برتر دانشگاه در مسابقات «گام ایران» خبر داد و گفت: در این رقابت‌ها، ۱۵ نفر موفق به کسب رتبه نخست شدند که سه نفر از آنان از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند و امروز به پاس این موفقیت، دوچرخه‌هایی به آنان اهدا می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان تاکید کرد: برنامه دانشگاه حمایت و تشویق دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی فعال و تاثیرگذار در حوزه ورزش است و تلاش می‌کنیم در مناسبت‌ها و رویداد‌های مختلف از این افراد قدردانی کنیم.