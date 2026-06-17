به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ داود آقازاده فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار گفت : ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اشرافیت اطلاعاتی پی بردند، فردی اقدام به احتکار کود شیمیایی در انبار منزل خود کرده است.

وی افزود: پلیس پس از هماهنگی‌های لازم در بازرسی این انبار یک تن و ۴۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی احتکار شده را با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف کرد.

با تشکیل پرونده، متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.