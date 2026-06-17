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هشت هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در روستاهای محمدآباد چاهملک و ابراهیمآباد پشتریگ در استان کرمان با دستور قضایی رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان از رفع تصرف هشت هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در روستاهای محمدآباد چاهملک و ابراهیمآباد پشتریگ با دستور مستقیم قضایی خبر داد.
محمد صالح سعیدی گراغانی در بازدید میدانی از این اراضی که با حضور مسئولان ذیربط انجام شد، ضمن بررسی وضعیت تصرفات غیرقانونی، دستورات لازم جهت اعاده این اراضی به وضع سابق و بازگشت به بیتالمال را صادر کرد.
دادستان ریگان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عمومی و حفظ اراضی ملی از اولویتهای دستگاه قضایی است، اظهار کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی خط قرمز دستگاه قضایی بوده و هرگونه تعرض، تصرف و بهرهبرداری غیرمجاز در این حوزه، تضییع آشکار حقوق عمومی و بیتالمال محسوب میشود.