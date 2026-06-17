به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: نیروی انتظامی موظف است از تاریخ تعیین‌شده در برگ قبض پارکینگ و هنگام توقیف وسیله نقلیه، اطلاعات کامل شامل مشخصات وسیله نقلیه، زمان و علت توقیف، محل توقیف، مشخصات مأمور انتظامی توقیف‌کننده، مرجع صادرکننده دستور توقیف و شرایط و فرآیند ترخیص را در سامانه مربوط ثبت کند و متصدیان توقفگاه‌ها هم مکلفند اطلاعات کامل خودرو‌های توقیفی را در سامانه درج و به‌روزرسانی کنند.

حجت الاسلام المسلمین سید صدراله رجایی نسب افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی، در برگ قبض پارکینگ باید قید شود که در صورت عدم مراجعه مالک یا متصرف قانونی در مهلت مقرر قانونی، خودرو یا موتورسیکلت به منزله مال رهاشده تلقی می‌شود، تصریح کرد: باید به افراد ذینفع مفاد قانونی به صراحت ابلاغ شود و سپس اقدام قانونی در خصوص تعیین تکلیف و فرایند برگزاری مزایده و فروش انجام شود.

رئیس شورای قضایی استان فارس در خصوص وسایل نقلیه‌ای که به دلیل ارتکاب جرم توقیف شده‌اند و ادامه توقیف آنها ضرورت ندارد هم گفت: مقرر شد است تا پس از ارجاع موضوع به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی از طریق دادستانی مرکز استان، دستورات لازم جهت تعیین تکلیف نهایی و یا رفع توقیف صادر شود.

او با بیان اینکه در فرآیند مزایده خودرو‌ها و سایر وسایل نقلیه توقیفی، کارشناسان موظف به تعیین قیمت دقیق و واقعی هستند تا از تضییع حقوق بیت‌المال و مالکان جلوگیری شود، تاکید کرد: در صورت مراجعه مالک پس از فروش وسیله نقلیه، وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌های قانونی به وی مسترد خواهد شد.

مقرر شد خودرو‌هایی که پیش‌تر از سوی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی حکم آنها صادر شده و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند، حداکثر تا پایان شهریور امسال تعیین تکلیف، مزایده و فروخته شوند تا از استمرار رسوب خودرو‌ها در توقفگاه‌ها جلوگیری شود.