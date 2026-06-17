عشایر و اقوام بختیاری شهرستان فریدونشهر با برگزاری تجمع شبانه پیوند نا گسستنی خود با انقلاب اسلامی و دفاع از وطن و ایستادگی در برابر استکبارجهانی را به تماشا گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عشایر و اقوام بختیاری شهرستان فریدونشهر با تجمع در خیابان شریعتی فریدونشهر بر تداوم راه شهدا و تبعیت از رهبر معظم انقلاب و دفاع از وطن و مقابله با دشمنان آمریکایی صهیونیستی تأکید کردند.

در این تجمع، عشایر و اقوام بختیاری شهرستان فریدونشهر با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران اسلامی و خواندن سروده‌های حماسی و سر دادن شعار‌هایی بر انتقام خون رهبر شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم تاکید کردند.