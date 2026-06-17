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مردم مؤمن و انقلابی شهرستان فیروزکوه در صد و هشتمین شب از قرار همبستگی، با تجمعی پرشور یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشته و بر تداوم مسیر مقاومت و ولایتمداری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در صد و هشتمین شب از شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، اقشار مختلف مردم فیروزکوه با حضور در میدان اصلی شهر، جلوهای از وحدت و پایداری را به نمایش گذاشتند. شرکتکنندگان در این اجتماع حماسی، با سردادن شعارهای انقلابی، ضمن محکوم کردن جنایات استکبار جهانی، بر پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای امام و شهدا تأکید کردند.
حاضران در این مراسم که در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد، با تجدید میثاق با جایگاه ولایت، آمادگی خود را برای صیانت از امنیت و اقتدار ایران اسلامی ابراز داشتند.