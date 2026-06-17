پخش زنده
امروز: -
مرکز ورزشهای فناورانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور مسئولان دانشگاه افتتاح و از برگزیدگان چالش ملی پیادهروی «گام ایران» و جمعی از فعالان حوزه ورزش دانشگاه قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی احسانی رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: مرکز ورزشهای فناورانه با هدف ایجاد پیوند میان ورزش، فناوری و نوآوری راهاندازی شده و مأموریت آن صرفاً ارائه بازیهای الکترونیک نیست، بلکه بستری برای توسعه ورزشهای فناورانه، برگزاری رویدادهای تخصصی، شناسایی استعدادهای دانشجویی و حمایت از ایدههای نوآورانه در حوزه ورزش است.
وی افزود: امروزه فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، تحلیل دادههای ورزشی و ورزشهای الکترونیک نقش مهمی در آینده ورزش جهان دارند و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از دانشگاههای پیشرو کشور، تلاش کرده است با ایجاد این مرکز در مسیر توسعه این حوزه گام بردارد.
احسانی با اشاره به برنامههای آتی این مجموعه گفت: برنامهریزی شده است این مرکز به بستری برای تعامل دانشجویان، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان تبدیل شده و در آینده نقش مؤثری در توسعه ورزشهای فناورانه در سطح دانشگاههای کشور ایفا کند.
در حاشیه این مراسم، از برگزیدگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چالش ملی پیادهروی «گام ایران» تقدیر شد.
رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان ۱۰۶ دانشگاه شرکتکننده کشور از نظر میزان مشارکت دانشجویان در جمع دانشگاههای برتر قرار گرفت و سه نفر از دانشجویان این دانشگاه نیز در میان ۱۵ برنده نهایی کشور، موفق به دریافت دوچرخه شدند. همچنین از یک عضو هیئت علمی و یک کارمند دانشگاه که بیشترین تعداد گام را در این چالش به ثبت رسانده بودند و نیز از دو عضو هیئت علمی و دو نفر از کارکنان دانشگاه (یک خانم و یک آقا در هر بخش) به پاس همکاری، همراهی و حمایت مؤثر در اجرای برنامهها و فعالیتهای اداره ورزش و تندرستی دانشگاه قدردانی شد.
در پایان این مراسم، مسئولان دانشگاه بر توسعه برنامههای نوآورانه ورزشی، افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیتهای سلامتمحور و گسترش ورزشهای فناورانه در محیطهای دانشگاهی تأکید کردند.