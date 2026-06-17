رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی (گوشت قرمز) کشور با اشاره به وضعیت تأمین بازار گوشت در آستانه ماه محرم گفت: گوشت مورد نیاز هیئت‌های مذهبی به صورت مستقیم و بدون واسطه تأمین خواهد شد و با حذف واسطه‌ها، هر کیلوگرم گوشت حدود ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ بازار در اختیار هیئت‌ها قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید فخرالدین عامریان در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: به طور معمول بیشترین مصرف گوشت قرمز در کشور در ماه‌های پایانی سال و همچنین دهه نخست ماه محرم تا روزهای تاسوعا و عاشورا اتفاق می‌افتد. در این ایام مصرف گوشت حدود ۴ تا ۵ هزار تن نسبت به ماه‌های عادی افزایش پیدا می‌کند، اما پس از عاشورا و تاسوعا تقاضا کاهش یافته و در مجموع مصرف ماهانه تعدیل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمبودی در بازار گوشت وجود ندارد، افزود: در جلسه هیئت مدیره انجمن با اعضا توافق شد تا گوشت مورد نیاز هیئت‌های مذهبی به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه‌ها عرضه شود. همچنین برخی واردکنندگان از بخشی از سود خود صرف‌نظر کرده‌اند تا این محصول با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به وضعیت تولید داخلی گوشت قرمز گفت: بر اساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۹ تاکنون میانگین تولید سالانه گوشت قرمز در کشور حدود ۵۷۰ هزار تن بوده است.

وی افزود: اگرچه آمارهای رسمی سرانه مصرف گوشت را به صورت میانگین برای کل جمعیت محاسبه می‌کنند، اما الگوی مصرف در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست. به گفته عامریان، بخشی از جامعه مصرف بالاتری دارد و در مقابل، گروهی از خانوارها مصرف بسیار محدودی از گوشت قرمز دارند که این موضوع باعث می‌شود میانگین‌های اعلام‌شده تصویر دقیقی از وضعیت مصرف ارائه نکند.

عامریان با اشاره به سرانه مصرف گوشت در برخی کشورهای جهان گفت: کشورهایی مانند هنگ‌کنگ، آمریکا و مغولستان جزو کشورهایی هستند که بالاترین سرانه مصرف گوشت را دارند، در حالی که میزان مصرف گوشت در ایران فاصله قابل توجهی با این کشورها دارد.

افزایش هزینه واردات با اعمال حقوق و عوارض گمرکی

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی درباره سهم واردات در تأمین نیاز کشور اظهار کرد: میزان واردات گوشت در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴۳ هزار تن گوشت وارد کشور شد، اما سال گذشته این رقم به کمتر از ۱۰۰ هزار تن رسید که دلیل آن کاهش مصرف و بهبود نسبی تولید داخلی بود.

وی پیش‌بینی کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار، واردات گوشت در سال جاری از ۱۵۰ هزار تن فراتر خواهد رفت تا نیاز بازار به طور کامل تأمین شود.

عامریان با تأکید بر کیفیت گوشت‌های وارداتی گفت: سازمان دامپزشکی کشور نظارت‌های دقیقی بر فرآیند واردات اعمال می‌کند و دام‌های وارداتی باید جوان، سالم و دارای شرایط بهداشتی مطلوب باشند. همچنین از زمان ورود دام تا مراحل کشتار، تمامی فرآیندها تحت کنترل و نظارت قرار دارد.

وی افزود: به همین دلیل گوشت وارداتی از کیفیت مناسبی برخوردار است و تمامی استانداردهای لازم را داراست.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به هزینه‌های واردات گفت: میانگین قیمت تمام‌شده گوشت وارداتی حدود ۵ یورو به ازای هر کیلوگرم است، اما در حال حاضر ۱۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی شامل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۴ درصد حقوق ورودی به آن تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده است برای هر کیلوگرم گوشت وارداتی حدود ۱۴۰ هزار تومان هزینه اضافی بابت مالیات و عوارض پرداخت شود که بر قیمت نهایی محصول تأثیرگذار است.

عامریان با اشاره به ساختار تولید گوشت در کشور گفت: برای تولید یک کیلوگرم گوشت مصرفی، حدود سه کیلوگرم دام زنده مورد نیاز است و هر کیلوگرم دام نیز به طور متوسط حدود هشت کیلوگرم نهاده و علوفه مصرف می‌کند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور وارداتی است و قیمت هر تن نهاده بین ۳۰۰ تا ۳۶۰ دلار برآورد می‌شود. بنابراین برای تولید هر کیلوگرم گوشت، حدود ۲۴ کیلوگرم نهاده مصرف می‌شود و هزینه تمام‌شده تولید به بیش از ۸ یورو برای هر کیلوگرم گوشت می‌رسد؛ رقمی که هزینه آب، انرژی و سایر عوامل تولید را نیز شامل نمی‌شود.

مصرف آب در تولید گوشت، چالشی جدی برای کشور

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به مصرف بالای آب در صنعت دامپروری گفت: برای تولید حدود ۶۰۰ هزار تن گوشت در کشور، نزدیک به ۱۵ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که کل مصرف آب خانوارهای کشور در طول یک سال حدود ۷ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود؛ به عبارتی میزان آب مصرفی برای تولید گوشت قرمز بیش از دو برابر مصرف آب خانوارهاست.

عامریان ادامه داد: با توجه به شرایط کم‌آبی کشور و محدودیت منابع آبی، لازم است سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی و دامپروری با نگاه دقیق‌تری به بهره‌وری منابع انجام شود.

وی تصریح کرد: هرچند حمایت از تولید داخلی ضروری است، اما باید هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. استفاده از ظرفیت کشاورزی و دامپروری فراسرزمینی می‌تواند بخشی از فشار وارد بر منابع آب کشور را کاهش دهد؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته مطرح بوده اما به طور کامل اجرایی نشده است.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در پایان تأکید کرد: تأمین پایدار نهاده‌های دامی، مدیریت تولید داخلی و استفاده هدفمند از ظرفیت واردات می‌تواند به تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان کمک کند