به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ترویج و آموزش اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان گفت: احیای صنعت نوغانداری و پرورش کرم ابریشم در جوامع محلی، به‌ویژه روستاها، زمینه اشتغال تعدادی از زنان را نیز فراهم کرده است.

علی محمودی هرندی افزود: توسعه نوغانداری می‌تواند علاوه بر کمک به معیشت خانوار‌های روستایی، به رونق تولید در بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیز منجر شود.

وی گفت: پرورش کرم ابریشم، با توجه به نیاز کم به سرمایه‌گذاری اولیه و امکان انجام در واحد‌های کوچک خانگی، یکی از مشاغل مناسب برای تقویت اقتصاد خانواده به شمار می‌رود.

رئیس اداره ترویج و آموزش اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان افزود: قیمت هر کیلوگرم پیله خشک نیز بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان برآورد شده است و این محصول از نوغانداران خریداری می‌شود.