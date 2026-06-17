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امسال با فعالیت بیش از ۱۰ نوغاندار در شهرستان لنجان، پیشبینی میشود بیش از ۲۰۰ کیلوگرم پیلهتر برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ترویج و آموزش اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان گفت: احیای صنعت نوغانداری و پرورش کرم ابریشم در جوامع محلی، بهویژه روستاها، زمینه اشتغال تعدادی از زنان را نیز فراهم کرده است.
علی محمودی هرندی افزود: توسعه نوغانداری میتواند علاوه بر کمک به معیشت خانوارهای روستایی، به رونق تولید در بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیز منجر شود.
وی گفت: پرورش کرم ابریشم، با توجه به نیاز کم به سرمایهگذاری اولیه و امکان انجام در واحدهای کوچک خانگی، یکی از مشاغل مناسب برای تقویت اقتصاد خانواده به شمار میرود.
رئیس اداره ترویج و آموزش اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان افزود: قیمت هر کیلوگرم پیله خشک نیز بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان برآورد شده است و این محصول از نوغانداران خریداری میشود.