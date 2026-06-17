ماموران پلیس در مهدیشهر و گرمسار ، دو پرونده سرقت اموال از کودکان را با دستگیری سارق بستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ سید جلال حسینیفرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری سارق گوشی تلفن همراه ۲ کودک خبر داد و گفت : با اعلام سرقت موبایل از دو کودک ، متهم در کمترین زمان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار همگفت: زن و شوهری که گوشواره دختربچه گرمساری را دزدیده بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ داود آقازاده افزود: متهمان زن و شوهر تبعه خارجی بودند و گوشواره‌های بالغ بر یک میلیارد ریالی این دختربچه ها به سرقت برده بودند.