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ماموران پلیس در مهدیشهر و گرمسار ، دو پرونده سرقت اموال از کودکان را با دستگیری سارق بستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ سید جلال حسینیفرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری سارق گوشی تلفن همراه ۲ کودک خبر داد و گفت : با اعلام سرقت موبایل از دو کودک ، متهم در کمترین زمان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار همگفت: زن و شوهری که گوشواره دختربچه گرمساری را دزدیده بودند، دستگیر شدند.
سرهنگ داود آقازاده افزود: متهمان زن و شوهر تبعه خارجی بودند و گوشوارههای بالغ بر یک میلیارد ریالی این دختربچه ها به سرقت برده بودند.