همزمان با آغاز ماه محرم و به منظور حمایت مادی و معنوی از فرزندان ایتام و محسنین پویش به عشق حسین (ع) در هرمزگان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: مردم با ثبت نام در این پویش می‌توانند به عنوان حامی ایتام باشند و برای کمک به رفع مشکلات و نیاز‌های ضروری کودکان یتیم و نیازمند مساعدت‌های مالی خود را در بازه زمانی ماهانه به صورت مستقیم به حساب این خانواده‌ها واریز می‌کنند.

حمید باسره افزود: سریع‌ترین روش برای مشارکت مردم در پویش به عشق حسین (ع) ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ است.

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وی گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۸۵۵ کودک یتیم و ۹ هزار و ۲۶ فرزند محسنین نیازمند تحت حمایت این نهاد هستند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: مراجعه به وبگاه EKRAM.EMDAD.IR یا بازوی حامی باش در پیام‌رسان بله و یا مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان از دیگر روش‌های ثبت نام و مشارکت حامیان و پیوستن به پویش به عشق حسین (ع) است.