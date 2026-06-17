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مسئول حرکتهای جهادی بسیج سازندگی آذربایجان شرقی گفت: تاکنون پنج هزار و ۷۰۰ داوطلب مردمی با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تسریع در روند امدادرسانی و پشتیبانی سازماندهی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار یوسف رحیمزاده اظهار کرد: در پی ضرورت تقویت آمادگیهای عمومی و بهرهگیری از ظرفیت گسترده مردمی در شرایط جنگی و ویژه کنونی کشور، قرارگاه امداد و نجات و همچنین ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس در آذربایجان شرقی تشکیل شده است تا ظرفیتهای مردمی، جهادی و داوطلبانه در قالبی منسجم و هدفمند به خدمترسانی بپردازند.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این ستاد، ساماندهی و هدایت کمکهای مردمی و همچنین پشتیبانی از خانوادههای نیازمند، قشرهای آسیبپذیر و افرادی است که در شرایط بحرانی نیازمند دریافت خدمات و حمایتهای فوری هستند. روحیه همبستگی اجتماعی و فرهنگ کمکرسانی در آذربایجان شرقی همواره در حوادث و بحرانهای مختلف خود را نشان داده است و این بار نیز مردم استان با حضور گسترده در صحنه، ظرفیت بزرگی را برای خدمترسانی ایجاد کردهاند.
وی با بیان اینکه شبکه گستردهای از ستادهای مردمی در استان فعال شده است تشریح کرد: تاکنون یک هزار و ۲۴۷ ستاد مردمی در محلات شهری و روستایی آذربایجان شرقی تشکیل و فعال شدهاند که وظیفه شناسایی نیازها، جمعآوری و توزیع کمکهای مردمی، هماهنگی فعالیت گروههای جهادی و پشتیبانی از خانوادههای نیازمند را برعهده دارند.
سرهنگ رحیم زاده ادامه داد: شهرستان مرند با ۲۶۰ ستاد، مراغه با ۱۵۱ ستاد، میانه با ۱۰۵ ستاد و بناب با ۱۰۴ ستاد، بیشترین تعداد ستادهای فعال مردمی را دارند. گسترش این شبکه مردمی موجب شده است، خدماترسانی در محلات با سرعت بیشتر، دقت بالاتر و شناخت دقیقتر از نیازهای موجود انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات عملیاتی انجام شده توسط نیروهای جهادی و مردمی گفت: تاکنون ۲۴۰ مورد عملیات امدادرسانی و آواربرداری در مناطق مختلف استان انجام شده است. بیشترین میزان این عملیاتها در شهرستان ملکان با ۵۸ مورد، آذرشهر با ۴۴ مورد و مرند با ۴۰ مورد ثبت شده که نشاندهنده حضور میدانی و فعال گروههای جهادی در عرصه امدادرسانی است.
وی از اجرای ۲۶۵ مورد عملیات بازسازی و مرمت واحدهای آسیبدیده خبر داد و افزود: در این بخش، شهرستان میانه با ۱۰۵ مورد مشارکت، بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.
مسئول حرکتهای جهادی بسیج سازندگی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: گروههای جهادی علاوه بر امدادرسانی اولیه، در مراحل بعدی نیز با حضور در مناطق آسیبدیده نسبت به مرمت، بازسازی و بازگرداندن شرایط عادی زندگی به خانوادهها مشارکت میکنند. حضور نیروهای مردمی در این بخش سبب کاهش زمان بازسازی و افزایش سرعت بازگشت خانوارها به شرایط عادی شده است.
سرهنگ رحیم زاده با اشاره به ظرفیت گسترده گروههای جهادی در استان گفت: اکنون ۲ هزار و ۱۰ گروه جهادی و مردمی عمومی در محلات مختلف استان فعالیت دارند. شهرستان مرند با ۵۲۵ گروه، سپاه ناحیه غدیر با ۲۹۷ گروه و آذرشهر با ۱۲۳ گروه بیشترین تعداد گروههای جهادی عمومی را در اختیار دارند. این گروهها در حوزههای مختلف از جمله توزیع اقلام حمایتی، خدمات اجتماعی، پشتیبانی، امدادرسانی و کمک به اقشار نیازمند فعالیت میکنند.
وی از فعالیت ۶۱۰ گروه جهادی تخصصی در استان خبر داد و افزود: این گروهها در حوزههای فنی، مهندسی، عمرانی، تاسیسات، برق، خدمات درمانی، پشتیبانی و سایر بخشهای تخصصی فعالیت دارند. شهرستان میانه با ۹۰ گروه، اهر با ۷۱ گروه و مرند با ۶۸ گروه بیشترین تعداد گروههای جهادی تخصصی را دارند.
سرهنگ رحیم زاده با اشاره به خدمات تخصصی ارائه شده در استان هم گفت: تاکنون ۶۵۲ مورد خدمت فنی و مهندسی توسط گروههای جهادی ارائه شده است. شهرستان میانه با ۱۵۳ مورد، اسکو با ۱۲۰ مورد و مراغه با ۹۵ مورد بیشترین حجم خدمات فنی و مهندسی را دارند.
مسئول حرکتهای جهادی بسیج سازندگی آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات پشتیبانی گروههای جهادی اظهار کرد: بیش از ۳۹۳ هزار پرس غذا توسط گروههای جهادی در این مدت تهیه و توزیع شده که این اقدام، بخشی از تلاش گسترده نیروهای مردمی برای تأمین نیازهای معیشتی و رفاهی اقشار مختلف جامعه است.