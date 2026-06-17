معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آمادگی صنعت برق برای واگذاری بخشی از اختیارات مدیریت مصرف و تعیین اولویت‌های توزیع برق بین بخش‌های مختلف تا سقف مصرف برق به استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی رجبی‌مشهدی با بیان اینکه رویکرد جدید صنعت برق تقویت مدیریت استانی در حوزه مصرف و تأمین برق است، اظهار داشت: صنعت برق آمادگی دارد اختیارات مربوط به تعیین اولویت‌بندی تأمین برق را به استانداران و کارگروه‌های انرژی استانی واگذار کند تا مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی برای تأمین برق با شناخت دقیق‌تری از نیاز‌های هر استان انجام شود.

وی افزود: در چارچوب این سیاست، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت کشور آماده انعقاد تفاهم‌نامه با استانداری‌هاست و از این پس هر میزان صرفه‌جویی در مصرف برق که از طریق بهینه‌سازی مصرف، مدیریت بار و یا افزایش تولید برق محلی از محل نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی در هر استان محقق شود، به سقف مصرف برق همان استان افزوده خواهد شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر نقش مدیریت استانی در کنترل مصرف برق گفت: استانداران لازم است بر متناسب‌سازی روشنایی و سامانه‌های سرمایشی در مراکز تجاری، معابر و فضا‌های عمومی نظارت جدی داشته باشند.

رجبی‌مشهدی همچنین همکاری استانداری‌ها در جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، کاهش مصارف نامتعارف و کنترل مصرف برق در ادارات و مراکز تجاری بزرگ را از الزامات مدیریت بهینه مصرف برق در کشور دانست و تصریح کرد: مشارکت فعال استان‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف ایفا کند.