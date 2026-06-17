به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اردوی آماده‌سازی متصل به اعزام تیم ملی فوتسال زنان به مسابقات کافا از ۲۵ خرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و تا ۳۱ خرداد ادامه خواهد داشت.

بازیکنان اصفهانی دعوت شده به این اردو شامل مریم قائد امینی، شقایق معتمدی، مهشاد سادات امیری، مهشاد مستاجران و مهشید محجوب از اصفهان هستند.

علاوه بر این بازیکنان اصفهانی سرمربی تیم ملی فوتسال زنان از ۱۴ بازیکن دیگر را برای حضور در این اردوی آماده‌سازی دعوت کرده است تا ملی‌پوشان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کنند.

قرار است در پایان این اردو ۱۴ بازیکن از میان نفرات دعوت شده برای حضور در رقابت‌های فوتسال زنان کافا انتخاب و به محل برگزاری مسابقات اعزام شوند.

رقابت‌های فوتسال زنان کافا با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار می‌شود و شهر دوشنبه تاجیکستان میزبان این مسابقات خواهد بود.

فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، مریم سادات سید و ملینا مرزبان از تهران، شیرین صفار و فهیمه قنبری از خراسان رضوی، طاهره مهدی‌پور، زهرا کیانی‌منش و الهام عنافچه از خوزستان، مرال ترکمان و فاطمه زمانی از البرز، سارا ابراهیمی از آذربایجان غربی و مهدیه محمودنیا از استان کهگیلویه و بویراحمد، ۱۹ بازیکنی هستند که تا ۳۱ خردادماه در مرکز ملی فوتبال در تمرین‌های تیم ملی حضور دارند.