مناطق مختلف شهر همدان در قرار‌های شبانه، همچنان مملو از جمعیتی است که به عشق وطن گام بر می‌دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جای جای شهر همدان، در یک‌صد و هشتمین قرار شبانه بار دیگر شاهد اجتماع باشکوه مردان و زنانی بود که در لبیک به ندای رهبر انقلاب و برای حفاظت و حراست از ایران اسلامی در سنگر خیابان حضور یافتند.

شرکت کنندگان در این تجمع با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی میهن اسلامی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب ونظام تاکید و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح و مدافعان امنیت اعلام کردند.