به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر بخش‌هایی از جزیره سولاوسی در مرکز اندونزی را لرزاند و موجب وارد آمدن خسارات پراکنده و نگرانی ساکنان شهر «پالو» شد؛ شهری که هشت سال پیش در پی وقوع زلزله و سونامی مرگبار، هزاران قربانی بر جای گذاشته بود.

شدت این زمین‌لرزه باعث شد ساکنان پالو و مناطق اطراف به فضا‌های باز پناه ببرند. همچنین چندین مرکز درمانی برای حفظ ایمنی بیماران، اقدام به تخلیه بخش‌های بیمارستانی کردند.

تصاویر منتشرشده از منطقه، خسارت به برخی ساختمان‌ها از جمله فروریختن بخشی از سقف‌ها، ترک‌خوردگی دیوار‌ها و پراکندگی آوار در خیابان‌ها را نشان می‌دهد. مقام‌های مدیریت بحران اندونزی اعلام کرده‌اند ارزیابی میزان خسارات و احتمال تلفات همچنان ادامه دارد.

مرکز این زمین‌لرزه در حدود ۴۳ کیلومتری شرق ـ جنوب‌شرقی شهر پالو و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است. پس از آن نیز چندین پس‌لرزه رخ داد که شدیدترین آنها ۵.۲ ریشتر گزارش شده است.

با وجود نگرانی مردم از احتمال وقوع سونامی، سازمان هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرد این زمین‌لرزه خطری از نظر ایجاد سونامی ندارد، هرچند احتمال ادامه پس‌لرزه‌ها وجود دارد.

ساکنان منطقه می‌گویند خاطره زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۸ همچنان در ذهن آنها زنده است. در آن حادثه که با زمین‌لرزه‌ای ۷.۵ ریشتری همراه بود، بیش از چهار هزار نفر جان خود را از دست دادند و بخش‌های وسیعی از شهر پالو تخریب شد.

اندونزی به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند لرزه‌خیز اقیانوس آرام، همواره با خطر زمین‌لرزه و فعالیت‌های آتشفشانی مواجه است.