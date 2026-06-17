به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار بستک در بازدید از کاخانه گچ جناح بستک گفت: برای راه اندازی خط تولید جدید بیش از ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

محمد جلالی افزود: با راه اندازی این خط تولید ظرفیت کارخانه گچ جناح بستک ۲۰ درصد افزایش یافت.

فرماندار بستک گفت: این کارخانه روزانه هزار تن به صورت بسته بندی ظرفیت تولید دارد که این میزان سالانه به بیش از ۶۰ هزار تن می‌رسد.

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جلالی افزود: با راه اندازی خط جدید تولید و رونق صادرات، بیش از ۱۰۰تن به صورت مستقیم در کارخانه گچ جناح مشغول به کار می‌شوند.

فرماندار بستک گفت: بیش از ۹۰ درصد تولیدات کارخانه به کشور‌های حوزه خلیج فارس، هند، چین و بنگلادش صادر می‌شود.

جلالی برای رفع مشکلات این واحد معدنی قول مساعد داد.