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خط تولید جدید با ۱۵ هزار تن ظرفیت در کارخانه گچ جناح شهرستان بستک راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار بستک در بازدید از کاخانه گچ جناح بستک گفت: برای راه اندازی خط تولید جدید بیش از ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد جلالی افزود: با راه اندازی این خط تولید ظرفیت کارخانه گچ جناح بستک ۲۰ درصد افزایش یافت.
فرماندار بستک گفت: این کارخانه روزانه هزار تن به صورت بسته بندی ظرفیت تولید دارد که این میزان سالانه به بیش از ۶۰ هزار تن میرسد.
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جلالی افزود: با راه اندازی خط جدید تولید و رونق صادرات، بیش از ۱۰۰تن به صورت مستقیم در کارخانه گچ جناح مشغول به کار میشوند.
فرماندار بستک گفت: بیش از ۹۰ درصد تولیدات کارخانه به کشورهای حوزه خلیج فارس، هند، چین و بنگلادش صادر میشود.
جلالی برای رفع مشکلات این واحد معدنی قول مساعد داد.