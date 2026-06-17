مردم انقلابی شهرستان دماوند در صد و هشتمین شب از پویش «قرار در میدان»، با تجمعی پرشور در سوگ رهبر شهید انقلاب، بر ادامه راه ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های نظام تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،دماوندی‌ها در این اجتماع بزرگ، ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، با شعارهای خود اعلام کردند که شهادت رهبر انقلاب نه تنها خللی در عزم ملت ایجاد نمی‌کند، بلکه پیوند مردم و ولایت را مستحکم‌تر خواهد کرد. این قرار شبانه که نمادی از ۱۰۸ شب پایداری ملت ایران در برابر فشارهای دشمن است، بار دیگر آمادگی مردم بام ایران را برای صیانت از دستاوردهای انقلاب و امنیت کشور به نمایش گذاشت.