

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به روند صعودی صادرات استان، گفت: صادرکنندگان مازندرانی با وجود فشار‌های اقتصادی در دو ماهه نخست امسال با همتی مضاعف، حضور در بازار‌های بین‌المللی را تقویت کردند که حاصل آن افزایش ۲۶ درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال بوده است.

سلیمان علیجان‌نژاد با بیان اینکه بیش از ۶۷ میلیون دلار کالا در دو ماه نخست سال از مازندران با خارج از کشور صادر شد، افزود: کشور‌های روسیه، ترکیه، هند، عراق، پاکستان، ترکمنستان و قزاقستان، اصلی‌ترین بازار‌های مقصد کالا‌های تولیدی مازندران در این بازه زمانی بودند.

او با اشاره به تنوع کالا‌های صادراتی استان ادامه داد: فرآورده‌های لبنی، گل و گیاه، کاغذ، فلزات معمولی و محصولات پلاستیکی، بیشترین سهم را در سبد صادراتی استان طی این دو ماه به خود اختصاص دادند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: این دستاورد اقتصادی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای تولیدی استان و توان رقابت‌پذیری کالا‌های مازندرانی در عرصه تجارت بین‌المللی است که در صورت تداوم حمایت‌ها، می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر تراز تجاری استان منجر شود.