بخشی از باند دوم محور «سیرجان _ قطروئیه» به طول ۲۵ کیلومتر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، این طرح که با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش ظرفیت عبور و مرور و تسهیل ارتباطات جاده‌ای در یکی از محور‌های مهم استان کرمان اجرا شده، از طرح‌های زیرساختی و راهبردی در حوزه توسعه شبکه راه‌های کشور به شمار می‌رود.

مبلغ اولیه قرارداد این طرح ۵۸۳۰ میلیارد ریال بوده که با احتساب تعدیل‌ها و هزینه‌های اجرایی، هزینه به‌روز شده بخش مورد بهره‌برداری آن به ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

افتتاح این بخش از باند دوم محور «سیرجان _ قطروییه»، گامی مؤثربرای افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش سوانح رانندگی و تسریع در جابه‌جایی مسافر و کالا در این مسیر مهم ارتباطی استان کرمان ارزیابی می‌شود.