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مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان از حضور زنان تماشاگر برای نخستین بار در رقابتهای بینالمللی کشتی جام تختی در کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ندا نظامی حضور بانوان به عنوان تماشاگر در این مسابقات را برای نخستینبار در کشور، رویدادی تاریخی و ارزشمند توصیف کرد و آن را گامی مؤثر در مسیر توسعه مشارکت اجتماعی زنان و بهرهمندی آنان از ظرفیتهای فرهنگی و ورزشی دانست.
وی افزود: حضور پرشور بانوان در کنار خانوادهها، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نشاندهنده اعتماد به ظرفیتهای زنان و توجه به نقشآفرینی آنان در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی است و این حضور میتواند به عنوان الگویی موفق برای سایر رویدادهای ورزشی کشور مورد توجه قرار گیرد.
نظامی گفت: توسعه مشارکت بانوان و فراهم سازی زمینه حضور فعال آنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی از اولویتهای مهم مدیریت استان کرمان است.