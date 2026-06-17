به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ندا نظامی حضور بانوان به عنوان تماشاگر در این مسابقات را برای نخستین‌بار در کشور، رویدادی تاریخی و ارزشمند توصیف کرد و آن را گامی مؤثر در مسیر توسعه مشارکت اجتماعی زنان و بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی دانست.

وی افزود: حضور پرشور بانوان در کنار خانواده‌ها، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نشان‌دهنده اعتماد به ظرفیت‌های زنان و توجه به نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی است و این حضور می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر رویداد‌های ورزشی کشور مورد توجه قرار گیرد.

نظامی گفت: توسعه مشارکت بانوان و فراهم سازی زمینه حضور فعال آنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی از اولویت‌های مهم مدیریت استان کرمان است.