وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش راهبردی مدیران مدارس در تحقق اهداف آموزشی کشور، گفت: مدیر مدرسه حلقه اصلی نظام تعلیم و تربیت است و هیچ سطح مدیریتی قابل مقایسه با جایگاه او در پیشبرد برنامه‌های آموزشی و تربیتی نیست.



به گزارش خبرگزای صداوسیما ، دکتر علیرضا کاظمی دیروز در دیدار چهره‌به‌چهره با مدیران مدارس مشهد در تالار ابن‌هیثم، بر ضرورت انتخاب مدیران شایسته، برخوردار از ثبات مدیریتی و دور از سلایق فردی، سیاسی و جناحی تأکید کرد و گفت: انتخاب مدیران مدارس باید بر اساس ضوابط روشن، قانونی و شایسته‌سالاری انجام شود.

کاظمی با قدردانی از تلاش معلمان و مدیران در شرایط دشوار کشور، افزود: جامعه تعلیم و تربیت با وجود چالش‌ها، اجازه ایجاد وقفه در روند آموزش را نداد و نقش مهمی در استمرار فعالیت مدارس ایفا کرد.

آغاز آرام سال تحصیلی و رفع کمبود نیروی انسانی؛ مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های پساجنگ این وزارتخانه، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی آرام و بدون دغدغه، رفع کمبود نیروی انسانی و اجرای عدالت آموزشی از مهم‌ترین معیار‌های ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خواهد بود.

وی با بیان این‌که سال گذشته آموزش و پرورش با کمبود بیش از ۱۷۶ هزار نیروی انسانی مواجه بود، گفت: ساماندهی نیرو‌های انسانی و اصلاح نظام اداری در دستور کار قرار گرفت تا معلمان و مدیران با آرامش بیشتری وارد کلاس‌های درس شوند.

کاظمی همچنین از اصلاح پرونده‌های رتبه‌بندی حدود ۲۳۰ هزار معلم خبر داد و افزود: در مجموع ۶۰ همت پاداش به فرهنگیان پرداخت شده و مطالبات حق‌التدریس نیز به‌روز شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه مدیران مدارس، تصریح کرد: بالاترین حق مدیریت باید به مدیر مدرسه اختصاص یابد، چراکه نقش او در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت تعیین‌کننده است.

عدالت آموزشی و تحول ساختاری؛ برنامه‌های اصلی آینده آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت توجه به نسل دهه نودی‌ها و اجرای اهداف گام دوم انقلاب در مدارس، گفت: آینده کشور به دست این نسل رقم خواهد خورد و نظام تعلیم و تربیت باید برای تربیت آنان برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.

کاظمی از اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی با تمرکز بر پنج محور شامل توسعه فضا‌های آموزشی، توانمندسازی معلمان، تجهیز کلاس‌های درس، فعالیت‌های پرورشی و توسعه ورزش مدارس خبر داد.

وی همچنین تقویت دانشگاه فرهنگیان را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون ۳۲ دانشگاه فرهنگیان در کشور فعال هستند و سالانه حدود ۳۰ هزار دانشجومعلم جذب می‌شوند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان از اختصاص حدود ۳۰ همت با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و پتروشیمی‌ها برای هوشمندسازی مدارس خبر داد و گفت: تحول در برنامه درسی، ساختار آموزشی و ساختار سازمانی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این وزارتخانه است.