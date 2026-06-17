جنگ با ایران آسیب‌پذیری کشور‌های جنوب شرق آسیا در تأمین انرژی را آشکار کرده و ضرورت تنوع‌بخشی به منابع انرژی در این منطقه را بیش از پیش نمایان ساخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، به گزارش این آژانس، وابستگی گسترده کشور‌های جنوب شرق آسیا به نفت و گاز وارداتی که بخش عمده آن از تنگه هرمز عبور می‌کند، موجب شده است این کشور‌ها در برابر نوسانات بازار انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر باشند.

بر اساس این گزارش، در صورت ادامه روند کنونی، هزینه واردات انرژی کشور‌های منطقه تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۲۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ بیش از سه برابر افزایش نشان می‌دهد.

«فاتح بیرول» مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی با تأکید بر لزوم تقویت امنیت انرژی گفت: تنوع‌بخشی به منابع انرژی و مسیر‌های تأمین، به یک اولویت راهبردی برای کشور‌های منطقه تبدیل شده است.

گزارش یادشده همچنین از افزایش توجه دولت‌ها و شهروندان جنوب شرق آسیا به انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو‌های برقی و انرژی هسته‌ای خبر می‌دهد. به گفته آژانس، فروش خودرو‌های برقی در این منطقه طی سال گذشته بیش از دو برابر شده و استفاده از سامانه‌های خورشیدی خانگی نیز رشد چشمگیری داشته است.

در عین حال، آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که برخی کشور‌ها برای مقابله با بحران‌های احتمالی انرژی همچنان ناچار به استفاده از زغال‌سنگ هستند؛ موضوعی که می‌تواند روند گذار به انرژی‌های پاک را با کندی مواجه کند.

این گزارش تأکید می‌کند کشور‌های جنوب شرق آسیا برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی، باید سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه شبکه‌های برق و افزایش بهره‌وری انرژی را در دستور کار قرار دهند.