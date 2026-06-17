امروز در مناطق دریایی هرمزگان وزش باد و در بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آب‌های دریای عمان، خلیج فارس و محدوده جزایر کیش و لاوان متلاطم خواهد بود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد و شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد در این مناطق دریایی خودداری کنند.

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وی افزود: روز پنجشنبه شرایط دریا برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است و بعدازظهر جمعه و شنبه بر روی تنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی داریم.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.