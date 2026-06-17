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نخستین بازی تیم ملی ایران و صحنه‌هایی از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶

این آلبوم مهم‌ترین و جذاب‌ترین صحنه‌های برخی بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال را نشان می‌دهد. این عکس‌ها شامل نخستین بازی تیم ملی ایران تا و واکنش طرفداران تیم‌ها در سراسر دنیاست.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ - ۰۸:۵۱
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برچسب ها: جام جهانی ، فوتبال ، تیم ملی ایران ، آمریکا ، برزیل ، کانادا
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