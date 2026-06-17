



به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در نشست مسئولان و متولیان هیات‌های مذهبی؛ عموم مردم، جوانان و پیرغلامان را همراهان همیشگی خادمان نظم و امنیت در همه مناسبت‌ها و آیین‌های مذهبی برشمرد.

سرهنگ نجفی در این نشست بر استفاده هیات‌ها از همیار محرم، استفاده از ظرفیت موسسات حفاظتی و مراقبتی، ارتباط دائم هیات‌ها با پلیس و کلانتری هر محله، توجه به پیش نیاز‌های حرکت دستجات عزاداری و ایجاد موانع ترافیکی، توجه به نحوه دریافت و توزیع نذورات، پرهیز از انسداد معابر، جانمایی مناسب موکب ها، توجه به مکان مناسب برای پارک وسایل نقلیه، پرهیز از حمل بار نامتعارف و جابجایی عزاداران با وانت و دیگر موضوعات مربوط به ایمنی و امنیت دستجات عزاداری تاکید کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان همچنین با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر و ضرورت جهاد تبیین در سخنرانی‌ها از روحانیون، مداحان و مبلغان مذهبی نیز خواست به تشریح روایت‌های جنگ و جهاد و جانفشانی همرزمان نیرو‌های مسلح در دفاع از میهن و آرمان‌های شهدا و انقلاب هم توجه ویژه داشته باشند.