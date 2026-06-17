به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حمیدرضا نامداری گفت: به منظور اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور و با هدف صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آبی، بخشی از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر جدید مهستان و قوچ حصار در فرایند معاملات فیزیکی بازار بورس انرژی ایران قرار گرفت.

وی افزود: در پی هماهنگی‌های انجام شده، عرضه دائمی پساب تصفیه خانه‌های استان در روز‌های سه‌شنبه هر هفته، در تابلوی بورس انرژی عرضه تا قابلیت خرید پساب برای متقاضیان فراهم باشد.

او گفت: این اقدام به منظور اجرای سیاست‌های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اجرا شده و گام مهم در مسیر کاهش تنش آبی، رونق اقتصادی در حوزه آب، حفاظت از محیط زیست، توسعه تاسیسات آبرسانی و تامین آب شرب پایدار در سطح استان تلقی می‌گردد.