به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، محمدرضا سلامی‌ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا، گفت: تولد این گوساله گوزن قرمز، نخستین تولد مرال‌ها در سال جاری است و تولد گوساله‌ها تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به کنترل‌های مستمر و شبانه‌روزی مأموران اجرایی محیط زیست افزود: با ایجاد فضایی آرام، ایمن و استاندارد در سایت لوندویل، شرایط مناسب برای زادآوری این گونه فراهم شده است.

سلامی‌ریک پایش میدانی منظم، بهره‌گیری از دامپزشکان معتمد، ساخت انبار علوفه و تأمین یونجه و کنسانتره برای فصول سرد سال را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده با هدف افزایش و تکثیر جمعیت مرال‌ها برشمرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با تأکید بر اثربخشی تدابیر فنی و کارشناسی اظهار کرد: وضعیت زیستی گوزن قرمز در سایت لوندویل مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد افزایش جمعیت این گونه با اهمیت باشیم.

وی در پایان با اشاره به ویژگی‌های زیستی مرال گفت: مرال بزرگ‌ترین گوزن و بزرگ‌ترین گیاه‌خوار سُم‌دار ایران است.

فصل جفت‌گیری این گونه از اواسط شهریور تا اواسط مهرماه ادامه دارد، دوره بارداری حدود ۲۴۰ روز است و در هر زایش، معمولاً یک گوساله متولد می‌شود.