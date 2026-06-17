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نخستین گوساله گوزن قرمز (مرال) در سال جاری، در سایت احیا و تکثیر پناهگاه حیات وحش لوندویل متولد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، محمدرضا سلامیریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا، گفت: تولد این گوساله گوزن قرمز، نخستین تولد مرالها در سال جاری است و تولد گوسالهها تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به کنترلهای مستمر و شبانهروزی مأموران اجرایی محیط زیست افزود: با ایجاد فضایی آرام، ایمن و استاندارد در سایت لوندویل، شرایط مناسب برای زادآوری این گونه فراهم شده است.
سلامیریک پایش میدانی منظم، بهرهگیری از دامپزشکان معتمد، ساخت انبار علوفه و تأمین یونجه و کنسانتره برای فصول سرد سال را از مهمترین اقدامات انجامشده با هدف افزایش و تکثیر جمعیت مرالها برشمرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با تأکید بر اثربخشی تدابیر فنی و کارشناسی اظهار کرد: وضعیت زیستی گوزن قرمز در سایت لوندویل مطلوب است و پیشبینی میشود امسال شاهد افزایش جمعیت این گونه با اهمیت باشیم.
وی در پایان با اشاره به ویژگیهای زیستی مرال گفت: مرال بزرگترین گوزن و بزرگترین گیاهخوار سُمدار ایران است.
فصل جفتگیری این گونه از اواسط شهریور تا اواسط مهرماه ادامه دارد، دوره بارداری حدود ۲۴۰ روز است و در هر زایش، معمولاً یک گوساله متولد میشود.