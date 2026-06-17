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مردم مناطق مختلف استان همدان یکصد و هشت شب است با میدان داری خود در خیابانها و میادین اتحاد و انسجام را تکرار و اقتدار را معنا بخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم همدان در شهرها و روستاها با حضور خود در قرارهای شبانه، وفاداری به آرمان انقلاب و امام شهید را به تصویر کشیدند.
مردمی یکصدا میگویند در دفاع از ایران، در پاسداری از انقلاب و در بیعت با رهبری، یکدل و استوارند.
،در تداوم خروش مردم استان همدان در شبهای بیعت، فریاد «الله اکبر» و «لبیک یا خامنهای» در میادین و خیابانها طنین انداز شد.
در این مراسم ها که با برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی همراه است، شرکتکنندگان بر تداوم مسیر استقامت و پایبندی به ارزشهای اسلامی تأکید کردند.