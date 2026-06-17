مردم مناطق مختلف استان همدان یکصد و هشت شب است با میدان داری خود در خیابان‌ها و میادین اتحاد و انسجام را تکرار و اقتدار را معنا بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم همدان در شهر‌ها و روستا‌ها با حضور خود در قرار‌های شبانه، وفاداری به آرمان انقلاب و امام شهید را به تصویر کشیدند.

مردمی یکصدا می‌گویند در دفاع از ایران، در پاسداری از انقلاب و در بیعت با رهبری، یکدل و استوارند.

،در تداوم خروش مردم استان همدان در شب‌های بیعت، فریاد «الله اکبر» و «لبیک یا خامنه‌ای» در میادین و خیابان‌ها طنین انداز شد.

در این مراسم ها که با برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی همراه است، شرکت‌کنندگان بر تداوم مسیر استقامت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.