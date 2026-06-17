محمدجعفر قائم‌پناه در بدو ورود به فرودگاه شهدای ایلام، هدف از سفر خود را پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، صبح امروز در جمع خبرنگاران؛ پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور را مهم‌ترین هدف سفر به استان ایلام عنوان کرد و گفت: در این سفر از سال گذشته تاکنون مصوبات سفر را ارزیابی خواهیم کرد.

وی افزود: طی امروز و فردا به برخی از طرح‌های مصوبات سفر رئیس‌جمهور در مناطق مختلف استان سر می‌زنیم و برخی طرح‌ها را هم افتتاح می‌کنیم.

قائم پناه ادامه داد: پس از این بازدید دو روزه، گزارش جمع بندی سفر را به اطلاع مردم استان می‌رسانم.

وی تشریح کرد: علاوه بر بازدید از طرح‌های عمرانی در حوزه راه، چندین طرح مهم حوزه انرژی در شهرستان‌های مهران و دهلران نیز به بهره‌برداری می‌رسد.