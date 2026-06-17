صد و هشتمین شب از تجمعات مردمی شهرستان پردیس، همزمان با دومین شب ماه محرم، با شور و ارادت حسینی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر پیوند ناگسستنی ارزش‌های انقلابی با فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این گردهمایی با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر تداوم مسیر همدلی، مشارکت اجتماعی و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کردند.

همزمانی صدوهشتمین شب این تجمعات با شب دوم محرم، جلوه‌ای ویژه به این برنامه بخشید و حال و هوای معنوی آن را دوچندان کرد. شرکت‌کنندگان با یاد و نام سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش، بار دیگر بر پایبندی خود به فرهنگ ایثار، مقاومت و عاشورا تأکید کردند.