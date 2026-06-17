\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0645\u0647\u0627\u0631\u062a\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc\u060c \u062e\u0644\u0627\u0642\u06cc\u062a \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0648 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n