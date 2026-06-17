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مراسم سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای

مراسم سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای با حضور دکتر جبلی رئیس محترم سازمان، مسئولان، مدیران و جمعی از اصحاب رسانه شامگاه سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در رسانه ملی برگزار شد
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ - ۰۸:۳۹
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برچسب ها: صداوسیما ، جنگ تحمیلی ، حملات هوایی
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