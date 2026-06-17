مراسم سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای با حضور دکتر جبلی رئیس محترم سازمان، مسئولان، مدیران و جمعی از اصحاب رسانه شامگاه سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در رسانه ملی برگزار شد

عکاس : امیر حسین شاه قلی