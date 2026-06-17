واشنگتن با هدف مقابله با توان نظامی چین در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک انبار دائمی تسلیحات و تجهیزات نظامی متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا در جنوب شرقی استرالیاست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور اسناد منتشر شده نشان می‌دهد واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک انبار دائمی تسلیحات و تجهیزات نظامی متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا در جنوب شرقی استرالیاست؛ اقدامی که در راستای تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه هند ـ اقیانوس آرام و مقابله با افزایش توان نظامی چین ارزیابی می‌شود.

به نقل از وبگاه مالای میل، بر اساس این اسناد، حدود ۳۰ میلیون دلار برای احداث انبارها، دفاتر و زیرساخت‌های پشتیبانی در ایالت ویکتوریا اختصاص یافته است. این مرکز قرار است تا سال ۲۰۲۸ به ظرفیت کامل عملیاتی برسد و تجهیزات و تسلیحات آماده‌به‌کار نیرو‌های آمریکایی را در خود جای دهد.

کارشناسان معتقدند موقعیت جغرافیایی استرالیا که خارج از برد بسیاری از موشک‌های چین قرار دارد، نقش مهمی در انتخاب این کشور برای استقرار ذخایر راهبردی نظامی آمریکا داشته است.

تفنگداران دریایی آمریکا از دوران جنگ سرد برنامه ذخیره‌سازی پیشاپیش تجهیزات نظامی در نقاط مختلف جهان را دنبال کرده‌اند، اما ایجاد چنین انبار زمینی در استرالیا برای نخستین بار صورت می‌گیرد. همچنین نخستین انبار مشابه آمریکا در منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام قرار است امسال در فیلیپین راه‌اندازی شود.

در همین حال، برخی تحلیلگران امنیتی هشدار داده‌اند که افزایش حضور نظامی آمریکا در استرالیا می‌تواند این کشور را بیش از گذشته در رقابت راهبردی میان واشنگتن و پکن درگیر کند.

«سام روگوین» مدیر بخش امنیت بین‌الملل اندیشکده «لاوی» استرالیا معتقد است این تأسیسات در صورت وقوع درگیری احتمالی، می‌توانند به اهداف بالقوه چین تبدیل شوند.

همچنین کارشناسان دانشگاه ملی استرالیا تأکید کرده‌اند با افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ در منطقه هند ـ اقیانوس آرام و نگرانی آمریکا از آسیب‌پذیری برخی پایگاه‌های خود در منطقه، اهمیت راهبردی استرالیا برای واشنگتن بیش از گذشته افزایش یافته است.

پنتاگون نیز از کنگره آمریکا درخواست کرده است ۵۰۰ میلیون دلار بودجه برای توسعه ذخایر تجهیزات و سوخت نظامی در منطقه هند ـ اقیانوس آرام اختصاص دهد؛ اقدامی که بخشی از راهبرد بازدارندگی آمریکا در برابر چین عنوان شده است.