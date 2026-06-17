رئیس اداره محیط زیست شهرستان بناب اعلام کرد: ورود گردشگران به بستر تالاب قره قشلاق بدون بهره گیری از راهنمایان و بلد‌های محلی ممنوع است و مخاطرات جدی به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، میکائیل نقوی افزود: با توجه به احیا و وضعیت مناسب آبی این تالاب، بسیاری از گردشگران و طبیعت دوستان علاقه مند به حضور در این مکان هستند، اما با توجه به شرایط خاص تالاب، بدون حضور بلد‌های محلی و راهنمایان گردشگری، حضور در این محل می‌تواند خطرناک باشد.

وی یادآور شد: گردشگران و طبیعتگردان باید متوجه باشند که تصور دریاچه‌ای از تالاب قره قشلاق اشتباه است و این پدیده بسیار زیبای طبیعی به هیچ عنوان دریاچه‌ای نبوده و بیشتر بستر آن را اراضی باتلاقی تشکیل می‌دهد که در صورت ورود افراد، می‌تواند خطرات و صدمات جدی به همراه داشته باشد.

نقوی مسیر‌های دسترسی به پیکره تالاب قره قشلاق را غیر قابل عبور برای انسان‌ها عنوان کرد و با اشاره به اینکه تنها مسیر ورود به بستر تالاب از طریق کانال نئور است که عمق میانگین آن حدود چهار متر است ادامه داد: عمق این کانال در برخی از مسیر‌ها تا ۶ متر نیز ثبت شده است.

وی با بیان اینکه امکان گم شدن افراد در مسیر‌های منتهی به تالاب قره قشلاق وجود دارد گفت: با توجه به پوشش گیاهی خاص منطقه و نیز مسیر طولانی ۱۱ کیلومتری کانال نئور تا بستر تالاب، گم شدن افراد و سرگردانی در مسیر برای هر فردی که ناشناس به جغرافیای منطقه است، بسیار محتمل می‌باشد.

نقوی با تاکید بر اینکه گروه‌های گردشگری و طبیعتگردی قبل از سفر به منطقه قره قشلاق حتما با مدیریت حفاظت محیط زیست شهرستان بناب ارتباط برقرار کنند افزود: کارشناسان این مدیریت در اسرع وقت پاسخگوی مردم بوده و راهنمایی‌های لازم و کافی برای گردشگران را ارایه می‌دهند.

تالاب قره قشلاق به عنوان تالاب غیر دریاچه‌ای، در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بناب واقع شده که در سال ۱۳۶۳ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده است و به عروس تالاب‌های شمال غرب کشور مشهور است.

تنها عامل حیات این تالاب ورود آب از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه و در سطح پایین‌تر بارش‌های فصلی است و خشکسالی‌های اخیر منابع تغذیه تالاب را با کاهش و تحدید جدی مواجه کرده بود.

بر اساس آمار‌های موجود تاکنون تعداد ۱۹۳ گونه پرنده در تالاب قره قشلاق شناسایی و ثبت شده است که علاوه بر این گونه‌های بسیار زیبا هم اکنون تعداد ۲۷ پستاندار، ۱۶ گونه ماهی و هفت خزنده در محل تالاب زندگی می‌کنند که حیات این موجودات زنده با خشک شدن تالاب به خطر می‌افتد.

گونه‌های گیاهی تالاب قره قشلاق نیز ۲ هزار و ۵۰۰ نوع است که اغلب این گونه‌ها شورپسند هستند و به رغم پایین بودن آب تالاب، به دلیل اجرای طرح‌های مختلف حفاظتی، آسیبی متوجه این حوزه نشده است. استان آذربایجان شرقی ۲۷ تالاب دایمی و فصلی دارد.