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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عملنکرده در جنگ رمضان از سوی تیمهای فنی در محدوده صفه، شرق و جنوب شهر اصفهان و بهارستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشهفروش افزود: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عملنکرده در جنگ رمضان از سوی تیمهای فنی در محدوده صفه، شرق و نیز جنوب شهر اصفهان و بهارستان ادامه دارد.
این انفجارها امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ بعدازظهر انجام میشود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.