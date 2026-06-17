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مراسم آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور جمعی از ایرانیان مقیم، و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما همزمان با فرا رسیدن شب نخست ماه محرمالحرام و آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش با حضور جمعی از ایرانیان مقیم، دانشجویان، خانوادههای ایرانی و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این مراسم معنوی با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء آغاز شد و شرکتکنندگان در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع)، با قرائت زیارت عاشورا و ذکر مصائب اهل بیت (ع)، یاد و خاطره حماسه جاودان کربلا را گرامی داشتند.
در ادامه، حسین بهرامی نویسنده و اندیشمند، در سخنانی به تشریح زمینههای تاریخی شکلگیری نهضت عاشورا پرداخت و با تبیین شرایط سیاسی و اجتماعی دوران حکومت بنیامیه، اهداف و آرمانهای قیام حضرت امام حسین (ع) را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به جایگاه والای قیام عاشورا در تاریخ اسلام، تأکید کرد: نهضت امام حسین (ع) صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مکتبی انسانساز و الهامبخش برای همه آزادگان جهان در مقابله با ظلم، فساد و انحراف است. به گفته وی، پیام عاشورا بر محور حقطلبی، عدالتخواهی، عزتمداری، مسئولیتپذیری اجتماعی و پاسداری از ارزشهای دینی و انسانی استوار است.
بهرامی همچنین با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در شکلدهی به هویت جوامع اسلامی، بر ضرورت انتقال مفاهیم و آموزههای این نهضت به نسل جوان تأکید کرد و گفت: شناخت عمیق اهداف قیام حسینی میتواند در تقویت روحیه مقاومت، ایثار و وحدت در میان مسلمانان نقشآفرین باشد.
در بخش دیگری از این مراسم، حاضران با نوحهخوانی، مرثیهسرایی و سینهزنی، در سوگ شهادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و دیگر شهدای کربلا عزاداری کردند. فضای مراسم با ذکر مصیبت و یادآوری رشادتها و فداکاریهای یاران باوفای امام حسین (ع)، حال و هوایی معنوی و سرشار از حزن و اندوه به خود گرفت.
شرکتکنندگان در این آیین با ابراز ارادت به ساحت مقدس اهل بیت (ع)، اغاز ماه محرم را در فضایی آکنده از ایمان، معنویت و همدلی گرامی داشتند.
گفتنی است مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم با برنامههای مختلف فرهنگی، مذهبی و سخنرانی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی ادامه خواهد داشت.